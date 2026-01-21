サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、遅延の少ない2.4GHz接続と最大約25時間の長時間通話を両立し、快適な業務通話を実現する片耳ワイヤレスヘッドセット「400-HSW052」を発売した。■業務通話に最適化した2.4GHzワイヤレス専用USBレシーバーを使用した2.4GHzワイヤレス通信により、Bluetooth接続にありがちな音声遅延や途切れを軽減する。PCに挿すだけの簡単接続で、設定の手間なくすぐに使用