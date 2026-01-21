長時間でも快適！テレワークとコール業務を支える、片耳ワイヤレスヘッドセット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、遅延の少ない2.4GHz接続と最大約25時間の長時間通話を両立し、快適な業務通話を実現する片耳ワイヤレスヘッドセット「400-HSW052」を発売した。
■業務通話に最適化した2.4GHzワイヤレス
専用USBレシーバーを使用した2.4GHzワイヤレス通信により、Bluetooth接続にありがちな音声遅延や途切れを軽減する。PCに挿すだけの簡単接続で、設定の手間なくすぐに使用できる。Web会議やコールセンター業務など、安定性が求められるシーンでも安心して使える設計だ。
■ノイズを抑え、声だけをクリアに届ける
周囲の雑音を低減するノイズキャンセリングマイクを搭載した。オフィスや自宅など、環境音が入りやすい場所でも、自分の声をしっかり相手に届ける。全指向性マイクのため自然な音声を拾い、ストレスのないコミュニケーションを実現する。
■長時間装着しても疲れにくい設計
片耳仕様に加え、約76gの軽量設計で、長時間装着しても耳や頭部を圧迫しにくいのが特長だ。通気性に優れたソフトなイヤークッションを採用し、長時間の通話業務でも快適な装着感をキープする。
■業務効率を高める便利な操作性
マイク部にはワンタッチで操作できるミュートボタンを搭載した。とっさに音声をオフにしたい場面でも、スムーズに対応できる。マイクは回転式かつフレキシブル構造で、左右どちらの耳にも対応し、最適な位置に調整可能だ。
■充電スタンド付きで、置き場所に困らない
付属の充電スタンドに置くだけで充電できるため、使用後の置き場所にも困らない。約2時間で充電でき、最大約25時間の連続通話に対応。毎日の業務に欠かせないツールとして、常に使える状態を保てる。
■製品仕様
快適な業務通話を実現する片耳ワイヤレスヘッドセット「400-HSW052」
■製品仕様
快適な業務通話を実現する片耳ワイヤレスヘッドセット「400-HSW052」
