今季最強・最長クラスの寒波が襲来です。日本付近は21日から25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みで、日本海側を中心に平地でも大雪となるおそれがあります。大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意が必要です。 【写真を見る】【大雪警報】最強寒波が長期停滞北陸100cm・東北70cm予想 「警報級の大雪」日本海側を中心に平地でも積雪のおそれ21日～25日は交通障害、立ち往生に警