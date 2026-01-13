任期満了に伴う勝浦町長選挙も1月13日に告示され、現職の野上武典さんが、無投票で3回目の当選を果たしました。「バンザーイ」勝浦町長選挙に当選したのは、無所属で現職の野上武典さん69歳です。野上さん以外に届け出はなく、無投票で3回目の当選となりました。（勝浦町長選で3選・野上武典 氏（69））「子どもたちがやりたいことに挑戦できる環境を整えていきたい」「道の駅周辺の公園整備で、勝浦町を楽しんでもらえるよ