2025年1年間の県内の倒産件数は67件と、2000年以降で最も多かったことが、民間の信用調査会社の調べでわかりました。帝国データバンク徳島支店によりますと、2025年1年間に県内で発生した倒産件数は67件で、前年より23件増えました。前年を上回るのは4年連続で、2000年以降最も多くなっています。負債総額は50億9100万円で、前年より12億4700万円増え、こちらも2年連続で前の年を上回りました。業種別では、「製造」と「小売