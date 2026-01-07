フォーシーズ（東京都港区）が展開する宅配ピザ店「PIZZA-LA（ピザーラ）」が、ハート型ピザ「ハートのマルゲリータ」と「ハートのチーズ＆ハニー」を1月7日から期間限定で発売しています。【画像】ウワッ、映える…！コレが”ハート形のピザ”です！可愛い〜！！「ハートのマルゲリータ」は、トマトソースをベースに、イタリア産モッツァレラ、チェリートマト、バジルをトッピング。仕上げに、風味豊かなエキストラバージン