７日に放送されたＴＢＳ系「ひるおび！」では、栃木県の県立高校で起こった暴行問題を取り上げた。トイレの中で男子生徒が、無抵抗の男子生徒に蹴りやパンチを繰り出す生々しい動画で、周囲にはこれをはやし立てている生徒もおり、栃木県知事も記者会見で激怒。警察も加害者や関係者に事情聴取を開始していると報じた。八代英輝弁護士は、刑事事件になるのか？という問いに「当然ですね」と言い「暴行を加えていることは証拠