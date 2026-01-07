世代を超えて楽しめるバラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。もっとリーズナブルに！もっとカジュアルに！サクッと食べ放題を楽しみたい方に大人気な45分の食べ放題コース『プチブッフェ 999円(税込1,099円)』を、1/21（水）迄の期間限定にて、お値段はそのまま『15分』拡大キャンペーンを開催する。■プチブッフェ料金：1,099円（税込）制限時間：通常45分 → 1/21（水）迄の期間限定にて60分に