1,099円で至福の60分食べ放題！ニラックスブッフェ、45分の食べ放題コース『プチブッフェ』を『15分』延長
世代を超えて楽しめるバラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。もっとリーズナブルに！もっとカジュアルに！サクッと食べ放題を楽しみたい方に大人気な45分の食べ放題コース『プチブッフェ 999円(税込1,099円)』を、1/21（水）迄の期間限定にて、お値段はそのまま『15分』拡大キャンペーンを開催する。
■プチブッフェ
料金：1,099円（税込）
制限時間：通常45分 → 1/21（水）迄の期間限定にて60分に延長！
対象メニュー：『プチブッフェ』でお楽しみいただけるメニューは、むさしのブラックカレー＆季節のカレー・季節のピザ・パスタ（冷製パスタ含む）・パン
うどん・ラーメンがすべて食べ放題：さらに！色鮮やかなサラダ・デリが一皿ついて1,099円！
※プチブッフェは指定のメニューのみの食べ放題となる。一部メニュー・デザート・ドリンク・オーダーメニューは対象外となる。
『ボリューム満点だけど、とってもリーズナブルでランチなどに最適のコース！
ぜひこの機会に、コスパ最強の食べ放題でスタートしませんか？
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。』
実施店舗：
・グランブッフェ イオンモール名取
・グランブッフェ イオンモール秋田
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
・グランブッフェ イオンモール高岡
・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
・グランブッフェ イオンモール東浦
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
・グランブッフェ イオンモール伊丹
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
・グランブッフェ イオンモール筑紫野
注意事項：
※本コースはその他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となる。
※実施期間は予告なく変更する場合がある。
※画像はイメージ。
