東京都港区六本木のテレビ朝日本社社屋から男性が転落死した事故。テレビ朝日サイドから詳細が明かされることのないまま9日が経過した。事故があったのは12月10日。社屋の7階から20〜30代の男性が転落し、その場で死亡が確認された。「亡くなった男性はテレビ朝日で働く社外スタッフだったとのことです。事故当時はテレビ朝日周辺のイルミネーションを見るために通行人が多く集まっていた夜7時ごろ。通行人の男性が巻き込まれて左