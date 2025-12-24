12月24日の朝、阿南市で住宅が全焼する火事があり、この家に住む72歳の男性が喉の痛みを訴え病院に搬送されましたが、命に別条はありませんでした。（記者）「出火が確認されて3時間半が経過しますが、現在も消防による消火活動が続いています」火事があったのは、阿南市那賀川町中島の住宅です。警察と消防によりますと、24日の午前5時20分ごろ、近所の男性から「建物が燃えている」と119番通報がありました。消防車5台が消火活動