革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、OPPOのハイエンドスマートフォン、Find Xシリーズの最新機種「OPPO Find X9」（オッポ ファインド エックスナイン）を一部の販売チャネルにて、2025年12月23日（火）より順次販売を開始する。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせのこと。）革新的なカメラシステムを特長とするハイエンドスマートフォン、Find Xシリーズの最新機種