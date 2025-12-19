低価格なFeliCa対応エントリースマホ「REDMI 15 5G」をファーストインプレッション！既報通り、Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は11日、Xiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視した「REDMI」ブランドにおける新商品となる5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「REDMI 15 5G」（Xiaomi Communications製）を日本市場において発売すると発表しました。発売日は2025年12月19日（金）より順