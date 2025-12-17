サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、人気の折りたたみバッグに新サイズを追加。3箇所に小物ポケットを搭載。丈夫なリップストップナイロン生地を採用した折りたたみリュックのLサイズ「200-BAGBP029BK-L」を発売した。■折りたたむことができるリュックサック（Lサイズ）折りたたむことができるリュックサック（Lサイズ）。パッと広げてリュックとして使い、不要時はコンパクトにたためるので