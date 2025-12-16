史上最速でのリーグＶを果たした阪神の「リーグ優勝記念チャーター出発式」が１６日に大阪・関西国際空港で行われた。首脳陣や選手、スタッフ、家族ら総勢２４２人が日本航空のチャーター機で米国・ハワイ島へ出発。現地合流も合わせると３８０人の大所帯でのＶ旅行となる。藤川球児監督（４５）は「日本にいる間はスタッフさん、コーチ、選手と役割があって年齢があって、上下関係がありましたけれど。アメリカに行けば上下関