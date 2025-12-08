¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É ¥È¥ß¡¼¡×¤µ¤ó¤È¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¹õÄ¬ÙÇÌÍ¡×¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¤Ð¤«¤Û¤ÉÇØ»é¹õ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×328±ß¡ÊÀÇ¹þ354.24±ß¡Ë¤ò2025Ç¯12·î7Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢£¡Ö¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É ¥È¥ß¡¼¡×¥³¥é¥Ü¡ß¡Ö¹õÄ¬ÙÇÌÍ¡×´Æ½¤¡ª¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹õÄ¬ÙÇÌÍ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÅ¹¤È¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤Ä¡£º£²ó¡¢¹õÄ¬ÙÇÌÍ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½