市長失職に伴う静岡県伊東市長選は７日、告示され、９人が立候補を届け出た。学歴を偽ったと指摘され、２度の不信任決議を受けた前市長の田久保真紀氏（５５）（無）に、元市長の小野達也氏（６２）（無＝自民推薦）や元市議の杉本憲也氏（４３）（無＝国民民主推薦）らが挑む。９人の立候補は同市長選では過去最多。投開票は１４日。市政の混乱をどう収束させるかや、地域振興策、少子高齢化対策などについて論戦が交わされる