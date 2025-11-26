ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、8年目を迎えるポケモン（東京都港区）とのコラボキャンペーンを展開中。11月26日からは、「ミスドネットオーダー」での予約注文限定ドーナツ「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」の受け渡しが開始しています。【画像】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これが「メタモンのドーナツツリー」の“再現度高すぎ”ビジュアルです！SNS「やっぱり個体差すごいwww」今