季節の変わり目の「何を着ればいい？」と悩む日は、【無印良品】のおしゃれ店員さんのコーデを参考にすると良いかも。シンプルながらしゃれ見えするアイテムが無印良品らしく、40・50代の大人女性の毎日コーデにすぐにでも取り入れられそうなスタイリングが揃っています。ベーシックなアイテムを組み合わせた抜け感や清潔感のあるコーデは、通勤にも休日にも活躍しそう。ぜひ今日からマネしてみて。 余白