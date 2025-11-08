【北京＝照沼亮介】中国政府はレアアース（希土類）の輸出規制強化措置の一部について、発効を１年間停止すると発表した。１０月３０日に韓国で行われた米中首脳会談での合意を受けた措置となる。米国は電気自動車（ＥＶ）に使われるジスプロシウムなどの輸出規制も「事実上撤廃される」と説明していたが、今回の停止対象には含まれていない。中国商務省などの発表によると、停止の対象は１０月９日に発表した措置。中国産レア