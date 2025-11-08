インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ショートヘアが似合うかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2025年11月7日時点で集まった1万1758票でのランキングを紹介します。【1〜5位】「う、美しすぎる…！」ショートヘアが似合う「かわいい女性芸能人」TOP5を見る！3位は俳優の本田翼さんでした。回答者からは「ショートヘアといえば