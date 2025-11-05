Ｆ１の強豪レッドブルで来季去就が未定の角田裕毅（２５）が契約更新する道筋が見えてきたと専門メディア「ＢＥＹＯＮＤＴＨＥＦＬＡＧ」が報じた。レッドブルと姉妹チームのレーシングブルズではマックス・フェルスタッペン（オランダ）以外の来季ドライバーが未定で最終決定はアブダビ・グランプリ（ＧＰ）前になる見込みだ。同メディアは「角田は明るい兆しを見せているものの、それだけでは現シートにとどまるには十分