今シーズンもレアル・ソシエダでプレーする久保建英。24歳になった日本代表MFは、開幕戦でいきなりゴールを決めて、幸先良いスタートを切ったかに思われた。だが、9月の日本代表対メキシコ戦で足首を負傷。今月のブラジル戦には先発出場したものの、ソシエダに戻ってから違和感を再発させたため、最近2試合は欠場している。ソシエダは28日に5部リーグ相当のネグレイアとのコパ・デル・レイ、そして、11月1日にアスレティック・ビル