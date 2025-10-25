[10.25 J1第35節 横浜FM 3-0 広島 日産ス]サンフレッチェ広島は25日、横浜F・マリノスに0-3で大敗し、4日前のACLE蔚山戦(●0-1)に続いて公式戦2連敗となった。ミヒャエル・スキッベ監督は下位相手の黒星に「Jリーグは上から下まで均衡したチームで、どの試合も均衡したゲームになる」と受け止めつつ、「いまの我々はオフェンス面でもう一つ、あと一歩が足りない」と攻撃面の課題を見つめた。最もゴールに近づいていたのは0-1で