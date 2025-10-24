高市政権の最初の物価高対策となりそうなガソリン減税。代わりに株取引などの「もうけ」にかかる税金を増税する案が浮上しています。高市早苗 総理大臣「いわゆるガソリン税の暫定税率については、各党間の議論を踏まえ、今国会での廃止法案の成立を期す」高市政権が急ぐガソリン減税。ガソリンにかかる1リットルあたり25.1円の暫定税率を廃止するものですが、その時期をめぐって与野党がもめています。自民党は現在、補助金