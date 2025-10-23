福岡県警察本部福岡県警は23日、スマートフォンで女性を盗撮したとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査1課検視官室長の田中浩司警視（51）を書類送検し、停職3カ月の懲戒処分にした。同日、依願退職した。県警では8月以降、幹部職員の不同意わいせつ事件での逮捕・起訴や、セクハラによる処分が相次いでいる。書類送検容疑は6月13日、福岡市地下鉄の車内で、座っている10代女子大学生のスカート内を撮影しようとし、15日