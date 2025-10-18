実力あるルーキーの、クセ強キャラクターにハマるファンが続出している。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月17日の第1試合でBEAST X・下石戟（協会）が今期3勝目を挙げた。終盤での逆転勝利に気分よくインタビューに登場すると、棒読みで感想を述べたり、急にハイテンションになったりと、なんともクセが強いトークに「笑わせにきてるのかｗ」「おもろいから許す」とファンが爆笑した。【映像】ファンが抱腹絶倒！下石戟のクセ強