「バスの座席ってどうして青色が多いの？」そんな風に疑問に思ったことはありませんか。さくら観光バスの公式TikTokアカウント（@sakurabus0501）によると、ちゃんと理由があるんだそう。詳しく解説しています。【動画】バスの座席が青色なのはなぜ？押しボタンなどの色と「明度差」をつけるため国土交通省が「誰でも安全に利用しやすいバス」を普及させるために定めた認定要項に「座席や手すりは高齢者や視覚障害者にも分かりやす