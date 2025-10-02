群馬県前橋市の小川晶市長は2日、既婚の男性職員とラブホテルで10回以上会っていた問題を巡り、前橋市議会に2度目となる説明を行ったあとカメラの前で、「議員の皆様からの質問やご意見に対して私の考えを答えさせて頂きました。各会派からは大変厳しいご意見を頂きましたので、自分のなかでしっかりと受け止めたいと思います」と話した。相手の男性職員について、「質問の中では、当該職員の降格処分についても触れられました。一