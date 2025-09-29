霊視鑑定師兼干支星座占い師の「やわらか霊視の人」さんの漫画「やわらか霊視 ホテルの話 女子会」がインスタグラムで1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。作者の女性が泊まったホテルで起きた話。ツインの部屋でベッドに横たわったとき、ふと部屋を見渡すとそこには…という内容で、読者からは「幽霊たちも女子会で推し活中なのかも」「本当にその後何もなかったんですか…？」などの声が上がっています。幽霊と