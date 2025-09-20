Image: GCapture / Shutterstock.com（写真はイメージ） 安いMacBookは幻だったのか…。iPhone 17シリーズと新しいApple WatchAirPods Proが出てからもApple（アップル）の新製品は続きます。BloombergのMark Gurman記者の予想では、今年終盤から来年序盤にかけて大体10種類ぐらいを予定しているみたい。ラインナップはざっとこんな感じです。M5搭載iPad Pro：M5デビューを飾るのがこちら