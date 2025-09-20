ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「猫質」で交際女性を拘束 ケチくさい49歳男の蛮行…目的は？ 時事ニュース わいせつ・性犯罪 ゴシップ 週刊女性PRIME 「猫質」で交際女性を拘束 ケチくさい49歳男の蛮行…目的は？ 2025年9月20日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都足立区に住む49歳男が逮捕されたと週刊女性PRIMEが伝えた 交際相手の女性に「使ったデート費用を返せ」などと要求したという その後、女性の飼い猫を「人質」にして女性を車で約18時間連れ回したそう 記事を読む おすすめ記事 ケーキ屋で、包む直前に【ケーキを落としてしまった店員】「まさか、、、」渡された箱の中身に、絶句！ 2025年9月19日 9時1分 『Nスタ』に世界陸上王者が出演も“通訳不在”でグダグダ「勝手に盛り上がるな」英語堪能アナ役立たず 2025年9月18日 11時0分 「苦しくて目覚めると、母が馬乗りに…」無理心中を生き延びた少年時代の哀しい記憶 妹を失い、引き取られた家で受けた“静かな拒絶” 2025年7月22日 11時14分 バービー「バレエは親のエゴ」発言が炎上も自分の子供の“まさかの習い事”を明かして矛盾露呈 2025年9月19日 16時0分 小学３年でFカップ→現在Pカップの女性、胸が大きすぎて命の危機「息が苦しく…」 2025年9月19日 23時0分