イングランド・プレミアリーグマンチェスター・ユナイテッドが過去最高の収益を上げたと、英「ＢＢＣ」など各メディアが報じた。長い低迷から抜け出せないでいるマンＵは昨季リーグ１５位。１９７３―７４年シーズンに２１位で降格して以降のワースト順位を記録した。今季も開幕から４試合で１勝１分け２敗で勝ち点４の１４位（１７日現在）に沈んでおり、名将ルベン・アモリム監督を招へいしても、チーム再建は進んでいない