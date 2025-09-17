日本サッカー協会（JFA）は17日、11月16日（日）に開催する「天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会」準決勝の会場・キックオフ時間が決定したと発表した。Jリーグ三大タイトルの一つ、天皇杯は、8月27日に準々決勝が終了。FC東京、FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島がベスト4進出を決めた。今回発表された準決勝のマッチスケジュールは以下の通り。11月16日（日）13:10キックオフFC町田ゼルビア vs FC東