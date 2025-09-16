9月15日の三連休最終日、人気ウーバー配達員YouTuber・せーけんわーるど氏が「Uberフラットレートでも『鬼ロング』キタ。２回拒否した結果...通常モードの方が稼げそう？」と題した最新動画を投稿。今回は話題の「フラットレート」制度を休日アイドル時間に1時間、続けて通常モードでも1時間稼働し、“どちらが稼げるのか”“リアルなメリットとデメリット”を徹底検証した。