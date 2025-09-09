Ä¾¶á7»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.160¡¢1ËÜÎÝÂÇ4ÂÇÅÀ¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥í¥Ã¥­¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë´°Á´¤ËÂÇËÀ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥í¥Ã¥­¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ0-1¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£5²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤¬Ê»»¦¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£Ä¾¶á7»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.160¤ÈÅö¤¿¤ê¤Î¤Ê¤¤24ºÐ¤ËÂÐ¤·¡¢LA¥Õ¥¡¥ó¤âÅÜ¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡Ö8ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï