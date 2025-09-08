エティハド航空は、「季節先取りセール」を9月7日から12日まで開催する。エコノミークラスの片道・往復運賃が対象で、設定路線と燃油サーチャージや諸税が含まれた総額の往復運賃は以下の通り。搭乗期間は9月7日から2026年3月15日まで。アブダビストップオーバーの利用も可能で、旅程によって2泊の無料宿泊を含む、最大4泊まで利用できる。・東京/成田発着リヤド（114,100円）、ミラノ（118,270円）、チューリッヒ（122,470円）、