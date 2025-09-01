スコットがまた救援失敗【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）9月が始まった週明けの朝から頭を抱える反応が相次いだ。ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回を投げて被安打4、自己最多タイとなる10奪三振、1失点の好投で12勝目の権利を持って降板したが、8回に2番手スコットが同点3ランを浴び、またしても勝ちが消滅。SNSでは「嘘でしょ？」