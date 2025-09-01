「何してんの」また救援失敗…悲報にド軍ファン嘆き　山本の勝ち消滅に「まじでないわ」

スコットがまた救援失敗

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

9月が始まった週明けの朝から頭を抱える反応が相次いだ。ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回を投げて被安打4、自己最多タイとなる10奪三振、1失点の好投で12勝目の権利を持って降板したが、8回に2番手スコットが同点3ランを浴び、またしても勝ちが消滅。SNSでは「嘘でしょ？」「まじでないわ」と嘆きの反応が相次いだ。

山本が降板した直後だった。8回のマウンドにあがったスコットは、2死からぺルドモ、マルテに連打を許すと、キャロルに左中間への同点3ランを許した。スコットは続くアレクサンダーに四球を与えると、場内のファンからはブーイングが沸き起こった。

スコットは5月20日（同21日）のダイヤモンドバックス戦でも1点リードの9回に同点ソロを被弾し、山本の6勝目が消えた。さらに7月13日（同14日）のジャイアンツ戦でも山本は7回無失点と好投したが、スコットが9回に同点2ランを浴び、山本の9勝目は消えた。

相次ぐリリーフ失敗に日本のファンも反応。「山本の勝ち消えた」「もう山本の日はスコット使うのやめよう」「スコットに何回勝ちを消されたんだろう山本由伸」「ロバーツはなんで毎回山本が好投した後にスコット持ってくんの？」「ほんとに嘘やん」「スコットさん、頼むよ……」「何してんの」「スコットまじで由伸勝ち消しすぎやわ」などの声が続いた。（Full-Count編集部）