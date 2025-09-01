チームは2連敗中…12勝目をかけたマウンド【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回を投げて被安打4、自己最多タイとなる10奪三振、1失点の好投を披露し、12勝目の権利を持って降板した。2連敗中だったドジャースは、初回に大谷、ベッツ、フリーマンの3連打などで2点を先取。援護を貰った山本は2回に2つの