チームは2連敗中…12勝目をかけたマウンド

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回を投げて被安打4、自己最多タイとなる10奪三振、1失点の好投を披露し、12勝目の権利を持って降板した。

2連敗中だったドジャースは、初回に大谷、ベッツ、フリーマンの3連打などで2点を先取。援護を貰った山本は2回に2つの三振を奪うなど、3回までパーフェクト投球を披露した。

4回には1死からマルテに三塁側へのセーフティバントを決められて、初安打を許した。その後2死一、二塁とするとデルカスティーヨに適時打を浴びたが、最少失点でイニングを終えた。

ドジャースはその裏にロハスに適時打で1点を追加。山本は5回を3者凡退で終え、勝利投手の権利を手にした。7回は安打を許しながらも無失点に抑え、スタンドのファンは立ち上がって山本に拍手を送った。

今季26試合目の登板となった山本は、試合前の時点で今季11勝はチームトップ。前回24日（同25日）のパドレス戦に続いて、安定感のある投球を披露した。（Full-Count編集部）