ケルヒャー ジャパン株式会社は、応援購入サービス「Makuake」にて好評を博した、手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact (通称：ハンディエア）」を、2025年9月15日（月）より全国の家電量販店、ホームセンター、ケルヒャー直営店、オンラインショップにて順次販売を開始する。本製品は、ケルヒャーブランドをより幅広い層に届けることを目的に開発された。従来の高圧洗浄機は自宅での据え置き使用が中心で、効率