[8.23 J1Âè27Àá](¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:À¶¿åÍ¦¿Í<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¬¥ó¥ÐÂçºå]ÀèÈ¯GK 22 °ì¿¹½ãDF 2 Ê¡²¬¾­ÂÀDF 3 È¾ÅÄÎ¦DF 20 ÃæÃ«¿ÊÇ·²ðDF 21 ½éÀ¥Î¼MF 7 ±§º´Èþµ®»ËMF 16 ÎëÌÚÆÁ¿¿MF 17 »³²¼ÎÊÌéMF 51 ËþÅÄÀ¿MF 97 ¥¦¥§¥ë¥È¥óFW 23 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¹µ¤¨GK 1 Åì¸ý½ç¾¼DF 4 ¹õÀî·½²ðDF 5 »°±º¸¹ÂÀMF 10 ÁÒÅÄ½©MF 27 ÈþÆ£ÎÑMF 44 ±üÈ´´¦»ÖMF 47 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥ÎFW 11 ¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥êFW 42 ÆîÌîÍÚ³¤´ÆÆÄ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦