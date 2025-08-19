元サッカー韓国代表と女優の間に生まれた韓国の“美しき”女子プロゴルファーが注目を集めている。【写真】TWICE事務所が惚れたソン・ジアの美貌韓国のオンラインコミュニティでは最近、ソン・ジアが韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）の正会員に合格したニュースが伝えられて話題を集めた。ネットユーザーは「すごい」「確率で見ると、2500人の有望株のなかでたった1人しかプロになれない」など驚きの反応を示している。ソン・ジア