大相撲の元小結臥牙丸氏（３８）が自身のＹｏｕＴｕｂｅ「ガガちゃんねる」で力士の夏の過ごし方を解説した。臥牙丸氏は「お相撲さんは夏に、尋常じゃない汗をかく」と前置きした上で「お相撲さんは（外出時に）浴衣を着ないといけない。浴衣は自分で洗えない。クリーニングに出さないといけない。お相撲さんは外で２分ぐらい立っただけでバーッと汗が出るから。外に出るのは気を付けるんですよ。私服で出られないから、浴衣を