ネコの研究で博士号を取得した女性が、小学1年生のときに手がけた自由研究がXで大きな話題を集めています。テーマは「ネコの利き手」。飼っていたネコを200回観察を行い、仮説・方法・結果までしっかりとまとめられた内容に、「小一の文章とは思えない」「これは博士になる才能では、と思ったらなってた」と驚きの声が相次ぎ、34万件もの「いいね」が寄せられています。【写真6枚】ネコの利き手を検証…小1で手がけた自由研究を見