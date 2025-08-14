サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、熱中症対策にもおすすめな、背中の蒸れを防ぐ冷却ファン付きリュック「200-BAGBPFAN1」を取扱にて発売した。■背中に風が流れる新感覚の涼しさ底面に搭載された大型ファンが外気を取り込み、背面ホールから風を放出。炎天下でも背中がムレず、快適に過ごせます。汗をかきやすい通勤やレジャー時に、まるで扇風機を背負っているような涼しさを体感できる。