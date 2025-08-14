打球初速114.8マイル、飛距離404フィート、角度29度の一発【MLB】エンゼルス 7ー6 ドジャース（日本時間13日・アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場。同点の9回に4戦連発となる勝ち越し43号を叩き込んだ。大谷も打った瞬間に雄叫びを上げた確信弾。エンゼルスタジアムでは“異様な光景”が広がった。5-5で迎えた9回の第5打席、大谷はカウント1-0から守