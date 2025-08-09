「全国高校野球選手権・１回戦、聖隷クリストファー５−１明秀学園日立」（９日、甲子園球場）初出場の聖隷クリストファーが快勝し、甲子園１勝目を挙げた。上村敏正監督にとっては浜松商、掛川西を率いた昭和・平成と、今回の令和で３元号白星となった。２−１の八回１死一、三塁で初球にセーフティースクイズを決めるなど、この回３得点。投げては高部が４安打１失点で完投した。「うちは高部がどれだけ抑えるか。もう１