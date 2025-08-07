アメリカ・アラスカ州でPR動画を撮影していたマスコットキャラクターが、巨大な野生クマに襲われかける瞬間をカメラが捉えました。【映像】現場の様子川岸に現れた、巨大なクマ。明らかにこちらへ視線を向け、様子を伺っています。異変に気がついた撮影チームは、距離を取ろうと退避しますが、クマも近づいてきます。クマは突然、着ぐるみに猛ダッシュ。あわやという場面でクマは急ブレーキをかけ、幸い、けが人はいませんで